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«Родное государство, защити меня от мамы!» 17-летняя петербурженка судится за самостоятельность

Несовершеннолетняя петербурженка Виктория (имя изменено) добивается в суде досрочной дееспособности. Она не хочет жить с конфликтной матерью и отчимом. Девушка уже насильно побывала в психиатрической больнице, считалась убитой в Следственном комитете, но продолжает заниматься единоборствами в спортклубе и зарабатывать самостоятельно. С ее слов, мама и государство якобы так думают о ее правах, что у нее отняли какие-либо свободы.

Как сообщает 2 июля 47news, Московский районный суд Петербурга рассматривает редкое гражданское дело об эмансипации подростка. 17-летняя Виктория добивается признания досрочной трудоспособности. В случае положительного решения несовершеннолетняя сможет жить отдельно и официально устроиться на работу. Свое решение девушка связывает с непростым характером мамы и агрессией отчима. («Фонтанка» и наши коллеги с 47news не могут полностью раскрывать имя несовершеннолетней, несмотря на ее согласие).

— До восьмого класса думала, что это нормально, то есть происходит во всех семьях. Когда начала делиться с подругой, она была в шоке. И чем старше становилась, тем больше появлялось вопросов, почему мама ведет себя именно так. Теперь абсолютно четко понимаю, что она не всегда и не во всем права, — рассказала девушка изданию, добавив, что за полгода из-за ссор в семье успела побывать в отделе полиции, у наркологов и психиатров.

Нашему изданию Виктория так ответила на вопрос, о чем ее история: «О том, что, когда меня лупят в семье, — органы не могут в это поверить, когда же я ухожу жить самостоятельно — органы возбуждают уголовное дело, что якобы меня кто-то убил, когда я сама зарабатываю, снимаю жилье, тренируюсь на ринге, государство доказывает, что я еще маленькая и ненормальная и меня надо принудительно лечить в дурке».

— Что бы Вы передали органам через «Фонтанку»? — спросил журналист.

— Родное государство, меня не надо так опекать, защити меня лучше от родной мамы! — ответила наша собеседница.

Подробнее о ее приключениях и борьбу за свободу читайте на 47news.

Отметим, Гражданским кодексом России предусмотрена эмансипация несовершеннолетних с 16 лет. Для этого в органы опеки нужно предоставить согласие родителей, усыновителей или попечителя. Если такого согласия нет, решение о досрочной дееспособности принимает суд. В этом случае ребенок получает право жить отдельно, самостоятельно зарабатывать, а родители освобождаются от ответственности от него в случае правонарушений.

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Комментарии (3)

Евгения_Ко
Бедная девочка, как её жаль. Молодец, что такая сильная, не опускает руки.
Oleg_I
Когда убьют, тогда и приходите.
Zloi_prohozhiy
почитал подробный оригинал статьи.
Забавно, что полиции и органам опеки как всегда никакого дела нет
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