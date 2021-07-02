Подполковник МВД Петербурга частично признал вину в особо крупной взятке. Вернуться домой это не помогло

Заместитель начальника отдела из Калининского УМВД в Петербурге до осени определён в следственный изолятор. Он готов помогать следствию, но суд счёл, что делать это обвиняемый во взяточничестве сможет из камеры.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 2 июля подполковник Давид Бокерия просил Калининский райсуд отпустить его под домашний арест. Он частично признал вину и заверил, что готов к сотрудничеству со следствием. Те, в свою очередь, ходатайствовали о большей строгости и просили заключить фигуранта под стражу.
Суд отправил обвиняемого во взятке в особо крупном размере в СИЗО до 31 августа. Согласно материалам дела, он получил 600 тысяч рублей.
О задержании Бокерии «Фонтанка» рассказывала. На замначальника отдела по исполнению административного законодательства Калининского УМВД вышли, задержав посредника, который якобы нёс ему полмиллиона. Деньги, по предварительным данным, под контролем УСБ передали представители «Гигант-холла», и первым траншем они не были.
В полицейском главке позже сообщили, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.