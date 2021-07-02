Подполковник МВД Петербурга частично признал вину в особо крупной взятке. Вернуться домой это не помогло

Заместитель начальника отдела из Калининского УМВД в Петербурге до осени определён в следственный изолятор. Он готов помогать следствию, но суд счёл, что делать это обвиняемый во взяточничестве сможет из камеры.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 2 июля подполковник Давид Бокерия просил Калининский райсуд отпустить его под домашний арест. Он частично признал вину и заверил, что готов к сотрудничеству со следствием. Те, в свою очередь, ходатайствовали о большей строгости и просили заключить фигуранта под стражу.