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Отлетевшее колесо фуры устроило ДТП с пожаром и шестью погибшими на трассе в Башкирии

Техническая неисправность привела к страшному ДТП в Республике Башкортостан вечером 2 июля. В сгоревшей после аварии машине погибли шесть человек.

Как сообщает ГИБДД Башкирии, информация о ДТП в Кушнаренковском районе поступила в дежурную часть около 17 часов. По предварительным данным, на 1284-м километре трассы М-7 «Волга» у грузовика Scania, ехавшего в сторону Уфы, отлетело переднее левое колесо. Оно попало во встречную LADA Largus, та опрокинулась и столкнулась со встречной «Нивой».

Как видно на фото, «Нива» тоже оказалась на крыше. «Лада» же от удара загорелась. Ее водитель и пятеро пассажиров скончались на месте до приезда скорой помощи. Личности погибших устанавливаются.

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Комментарии (1)

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Техосмотр? Дед что то рассказывал
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