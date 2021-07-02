Техническая неисправность привела к страшному ДТП в Республике Башкортостан вечером 2 июля. В сгоревшей после аварии машине погибли шесть человек.



Как сообщает ГИБДД Башкирии, информация о ДТП в Кушнаренковском районе поступила в дежурную часть около 17 часов. По предварительным данным, на 1284-м километре трассы М-7 «Волга» у грузовика Scania, ехавшего в сторону Уфы, отлетело переднее левое колесо. Оно попало во встречную LADA Largus, та опрокинулась и столкнулась со встречной «Нивой».