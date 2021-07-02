В Кремле надеются, что после прямой линии больше губернаторов будут общаться с народом. А журналисты могли бы и потерпеть

Итоги прямой линии 2 июля прокомментировал Дмитрий Песков. Он отметил, что в России немало «губерний», в которых главы регионов общаются с населением. Однако эффективные действия порой начинаются только тогда, когда вопрос доходит до президента. Цель прямой линии, в том числе, чтобы проблемы горожан решались «по умолчанию» и «на автомате» силами региональных властей .

Формат прямых линий нужен, чтобы губернаторы сами общались с населением возглавляемых ими регионов. Журналистам от Кремля досталась критика.

И если диалог губернаторов с населением улучшается, то журналистов Песков упрекнул в излишнем стремлении к беседам с главами регионов. Телеграм-канал RIA_Kremlinpool передает, что, по мнению Кремля, пресса отвлекала губернаторов от прямой линии Путина с россиянами: лучше бы дали досмотреть и потом спрашивали.

Во время прямой линии Путин прямо рекомендовал главам регионов проводить собственные прямые линии. Губернатор Беглов уже готов.