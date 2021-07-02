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В Кремле надеются, что после прямой линии больше губернаторов будут общаться с народом. А журналисты могли бы и потерпеть

Формат прямых линий нужен, чтобы губернаторы сами общались с населением возглавляемых ими регионов. Журналистам от Кремля досталась критика.

Итоги прямой линии 2 июля прокомментировал Дмитрий Песков. Он отметил, что в России немало «губерний», в которых главы регионов общаются с населением. Однако эффективные действия порой начинаются только тогда, когда вопрос доходит до президента. Цель прямой линии, в том числе, чтобы проблемы горожан решались «по умолчанию» и «на автомате» силами региональных властей.

И если диалог губернаторов с населением улучшается, то журналистов Песков упрекнул в излишнем стремлении к беседам с главами регионов. Телеграм-канал RIA_Kremlinpool передает, что, по мнению Кремля, пресса отвлекала губернаторов от прямой линии Путина с россиянами: лучше бы дали досмотреть и потом спрашивали.

Во время прямой линии Путин прямо рекомендовал главам регионов проводить собственные прямые линии. Губернатор Беглов уже готов.

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Комментарии (7)

NasushnyBread
Терпение будет всё "перетирать" с трудом? 🤔
Агроном аэродрома
Найм народа, с которым будут общаться губернаторы, уже открыт?
Dimitry Antonov
Прилетело губернаторам то, чего не ждали. В принципе, организовать правильные прямые линии с народишком, это не так и сложно. Можно, конечно, потерпеть и пообщаться с отобранными людьми и по подготовленным темам. Но тут ведь, какая загогулина получается: будешь на этих прямых линиях тупить, остатки уважения потеряешь и осмеянию подвергнешься, будешь умничать, рейтинг, не дай бог, выше президентского вырастет, а при таком раскладе можно бывшему коллеге Фургалу уподобиться.
Вот и сидят они сейчас и думы думают, как с такой напастью разобраться.
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