Медведь как официальный символ. В Кремле призвали видеть плюсы в том, что зверь не украсит купальники синхронисток

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал видеть не только негативные, но и позитивные стороны, что российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в купальниках с медведем.



«Есть определенные решения МОК (Международного олимпийского комитета — Прим.ред.), их нужно выполнять. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России, это тоже неплохо», — сказал он журналистам 2 июля.

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко подготовили к Олимпиаде в Токио новый дизайн купальников — с изображением медведя, но МОК запретил их использовать. По его мнению, зверь является символом России, а спортсменам национальной сборной из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещено выступать под символикой своей страны. Они будут участвовать в соревнованиях под флагом Олимпийского комитета России, а вместо национального гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.