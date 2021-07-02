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Медведь как официальный символ. В Кремле призвали видеть плюсы в том, что зверь не украсит купальники синхронисток

В Кремле видят и преимущества в том, что российским синхронисткам запретили носить купальники с медведем на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал видеть не только негативные, но и позитивные стороны, что российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в купальниках с медведем.

«Есть определенные решения МОК (Международного олимпийского комитета — Прим.ред.), их нужно выполнять. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России, это тоже неплохо», — сказал он журналистам 2 июля.

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко подготовили к Олимпиаде в Токио новый дизайн купальников — с изображением медведя, но МОК запретил их использовать. По его мнению, зверь является символом России, а спортсменам национальной сборной из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещено выступать под символикой своей страны. Они будут участвовать в соревнованиях под флагом Олимпийского комитета России, а вместо национального гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Комментарии (12)

f0ntan
C каких пор медведь стал официальным символом России? На флаге и гербе его нет. На гербе двуглавый орел, который используют многие министерства. А медведя не использует ни одно министерство. Медведь есть в геральдике Берна и Берлина. Если МОК признал медведя российской символикой, то пусть немцы, швейцарцы и все прочие, кто изображают медведя в своей символике или геральдике, платят нам за это
igorsaltikoff
Предлагаю нашим спортсменам выступить под флагом Конфедеративных Штатов Америки, и взять реванш у США.🤣
blackcatwhitecat
Есть еще балалайка и бутылка водки, можно эти символы нацепить
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