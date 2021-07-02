Госавтоинспекция Калининского района Петербурга разыскивает водителя мопеда, который сбил ребенка и скрылся. Очевидцев произошедшего просят помочь информацией.
Как сообщает 2 июля «Дорожный инспектор», ДТП произошло около 21 часа 30 июня на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности. Неизвестный мужчина, двигаясь на мопеде по Гражданскому от проспекта Науки к улице Гидротехников, повернул налево на Верности, в сторону улицы Бутлерова, и сбил 5-летнего ребенка. Тот переходил дорогу с мамой по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. После наезда мопедист с места ДТП скрылся. Ребенка же доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Разыскиваемому мужчине лет 38–43 на вид. Он полный, ростом 185–190 см и с европейским типом лица. Одет был в красную футболку, темные шорты, черные кроссовки и мотошлем.
Свидетелей ДТП и тех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят позвонить по телефонам: 573–08–05, 573–08–04 (добавочный 23411), или обратиться в отдел розыска ОГИБДД по Калининскому району по адресу: Лужская улица, дом 9, кабинет 318. Конфиденциальность информации гарантируется.