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ГИБДД Петербурга просит помочь с поиском мопедиста, сбившего ребенка на Гражданском

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Госавтоинспекция Калининского района Петербурга разыскивает водителя мопеда, который сбил ребенка и скрылся. Очевидцев произошедшего просят помочь информацией.

Как сообщает 2 июля «Дорожный инспектор», ДТП произошло около 21 часа 30 июня на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности. Неизвестный мужчина, двигаясь на мопеде по Гражданскому от проспекта Науки к улице Гидротехников, повернул налево на Верности, в сторону улицы Бутлерова, и сбил 5-летнего ребенка. Тот переходил дорогу с мамой по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. После наезда мопедист с места ДТП скрылся. Ребенка же доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Разыскиваемому мужчине лет 38–43 на вид. Он полный, ростом 185–190 см и с европейским типом лица. Одет был в красную футболку, темные шорты, черные кроссовки и мотошлем.

Свидетелей ДТП и тех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят позвонить по телефонам: 573–08–05, 573–08–04 (добавочный 23411), или обратиться в отдел розыска ОГИБДД по Калининскому району по адресу: Лужская улица, дом 9, кабинет 318. Конфиденциальность информации гарантируется.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (14)

Rovesnik_Kommunizma
Уверен, найдут подонка, как нашли кудрятника, сбившего ребенка у Дыбы и с перепугу утопившего в Неве свой электросамокат.
Zloi_prohozhiy
фонтанка, а ты нафига харю этого трусливого мопедиста замазала?
Это какой интеллект должен быть, чтобы писать о розыске человека, и замазывать его лицо
James Cook
Зачем харю этого хряка замазали.?
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