БГ и «Аквариум» расскажут петербуржцам «связную историю про сегодняшний день»

Концерт официально согласован, но из-за антиковидных ограничений количество зрителей сильно ограничено — предупреждают организаторы в соцсетях. Но шанс попасть 4 июля на концерт «Аквариума» на крыше Roof Place у вас есть. Вопроса «Зачем туда попадать?» не должно быть в принципе. Выступления БГ и так всегда праздник, который хочется повторить, а тут еще и повод весомый — новый альбом, получивший название «Тор».

Впрочем, формально «Тор» уже сложно назвать новым альбомом — вышел он 31 декабря прошлого года, но концерт-презентация состоится лишь сейчас. Сложно назвать «Тор» новым и по содержанию — почти все песни релиза ранее уже исполнялись на концертах, а некоторые, например «Бой-Баба», и вовсе выходили синглами. Настоящих новинок на альбоме всего две — «Берни и Кьяран» и «Вести c Елисейских полей».

Однако уже знакомые песни перезаписали заново, слегка изменив аранжировки. Если сравнивать, например, «Бой-Бабу» 2018 и 2020 годов или «Паленое виски и толченый мел» 2015 и 2020 годов, то кажется, что отличия минимальны, однако в контексте всего альбома получается органичное музыкальное полотно, где ни одна песня не выбивается из общего восприятия. Скорее всего, если бы альбом стал просто сборником вышедших ранее песен, то эффекта единства бы не было. Сам БГ, кстати, так тоже считает:



«Мы собрали вместе песни, которые последние десять лет выставляли в Сеть: и естественно, выяснилось, что вместе они звучат не так, как нужно. Начался кропотливый непосильный труд, который продолжался весь год. Но это того стоило. Главное, что альбом получился не разношерстной катавасией, а связной историей про сегодняшний день», — рассказал музыкант в интервью «Новой газете».

