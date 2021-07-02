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Похищенный у водителя в Петербурге спецэвакуатор нашли в Кисельне. Теперь ищут бородача и мужчину в темном

Полиция нашла угнанный в Петербурге эвакуатор в деревне в Ленобласти

Эвакуатор, похищенный в конце июня у сотрудника фирмы по техобслуживанию автомобилей в Петербурге, обнаружился в деревне в Ленобласти. Очевидец заметил, как его пригнали двое.

Как стало известно «Фонтанке», 1 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении эвакуатора Hyundai, который с 29 июня числится в розыске как похищенный с Советского проспекта в Петербурге. Нашлась техника в деревне Кисельня Волховского района Ленобласти. Машину осмотрели и отправили на спецстоянку.

Очевидец — 45-летний местный житель — рассказал полиции, что в половине пятого часа утра 29 июня, находясь дома, услышал снаружи шум двигателя и, выглянув в окно во двор, увидел зеленый эвакуатор, возле которого стоял мужчина лет 40–45 в темной одежде, с короткой стрижкой и бородой. Спустя некоторое время двигатель машины заглох, и с пассажирской стороны из кабины вышел еще один мужчина примерно того же возраста и во всем темном. После этого оба ушли в сторону дома 8 по Центральной улице деревни.

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