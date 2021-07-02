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Так и тянет в полёт. Посмотрите, как можно устроить зрелищное ДТП, выезжая со двора

В Приморском районе Петербурга перевернулись два автомобиля

Легковые автомобили утром 2 июля уходили в отрыв на улицах с «воздушными» названиями в Приморском районе Петербурга.

На Парашютной в районе Шуваловского карьера легла на бок «Хёндэ Крета», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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На Планерной на крышу перевернулся «Рено Каптюр». Последствия «Фонтанка» уже показывала, а теперь посмотрите, как это произошло. Судя по записи камеры видеонаблюдения, выезжающий со двора фургон не пропустил «Рено», хотя видно его было хорошо, и ударил в бок. Кроссовер потерял равновесие, задел едущую по встречной полосе машину, подпрыгнув, как мячик, перевернулся на крышу.

Фонтанка.ру

Около 6:30 на Планерной, 19, столкнулись Fiat и Renault, никто не пострадал, уточняет «Дорожный инспектор».

При этом на дорогах Петербурга по-прежнему свободно. Утренний максимум составил всего 3 балла, и в 12:15 «Яндекс» фиксирует «зелёную» «тройку» — на 1 балл меньше обычного.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (8)

265947515
Складывается впечатление, что он его чуть ли не специально таранил. Как можно в метре машину не увидеть?
Kot Piter
Фонтанъ: это в деревне "со двора", а у нас "из двора"!
Hans-Christian
Серый цвет кузова - самый стрёмный. Я как-то очень давно сам так же примерно не выехал, потому что для меня машина с асфальтом слилась.
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