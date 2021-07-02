Легковые автомобили утром 2 июля уходили в отрыв на улицах с «воздушными» названиями в Приморском районе Петербурга.
На Парашютной в районе Шуваловского карьера легла на бок «Хёндэ Крета», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На Планерной на крышу перевернулся «Рено Каптюр». Последствия «Фонтанка» уже показывала, а теперь посмотрите, как это произошло. Судя по записи камеры видеонаблюдения, выезжающий со двора фургон не пропустил «Рено», хотя видно его было хорошо, и ударил в бок. Кроссовер потерял равновесие, задел едущую по встречной полосе машину, подпрыгнув, как мячик, перевернулся на крышу.
Фонтанка.ру
Около 6:30 на Планерной, 19, столкнулись Fiat и Renault, никто не пострадал, уточняет «Дорожный инспектор».
При этом на дорогах Петербурга по-прежнему свободно. Утренний максимум составил всего 3 балла, и в 12:15 «Яндекс» фиксирует «зелёную» «тройку» — на 1 балл меньше обычного.