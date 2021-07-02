Легковые автомобили утром 2 июля уходили в отрыв на улицах с «воздушными» названиями в Приморском районе Петербурга.

На Парашютной в районе Шуваловского карьера легла на бок «Хёндэ Крета», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today Поделиться Поделиться







На Планерной на крышу перевернулся «Рено Каптюр». Последствия «Фонтанка» уже показывала, а теперь посмотрите, как это произошло. Судя по записи камеры видеонаблюдения, выезжающий со двора фургон не пропустил «Рено», хотя видно его было хорошо, и ударил в бок. Кроссовер потерял равновесие, задел едущую по встречной полосе машину, подпрыгнув, как мячик, перевернулся на крышу.



Фонтанка.ру