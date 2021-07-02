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Улицы Петербурга полупусты — самое время «загорать» вверх колёсами

На севере Петербурга опрокинулся автомобиль

ДТП на Планерной почти не мешает другим участникам дорожного движения.

Перевернувшийся на крышу легковой автомобиль встречает утро 2 июня на Планерной улице.

Судя по видео в группе «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб» «ВКонтакте», обошлось без серьёзных травм: на месте работают сотрудники МЧС, а скорых нет.

Пробки из-за этой аварии не наблюдается. На Планерной только небольшой затор перед пересечением с Богатырским проспектом. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 8:50, составляет «зелёные» 3 балла. В летние дни в это время чаще бывает 4 балла.

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«Сегодня город пустой, все на дачу уехали, — рассказывает читательница «Фонтанки» Майя. — Вчера на выезде из города на Таллинском были пробки, как в пятницу». На ремонтируемом Мурманском шоссе стояли до ночи: в начале первого «Яндекс» фиксировал там пробку в сторону области длиной 4 километра. Затор есть и сейчас — из-за ремонтных ограничений.

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Комментарии (4)

263836471
Аист на крыше, мир - на земле...
260569221
А вот Мае бы.. тоже на дачу уехать.,, а не комменты писать тут
А13579
На взлёте что-то пошло не так...
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