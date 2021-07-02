«Россети Ленэнерго»: В дома на юге Петербурга вернули свет

Ночь при свечах откладывается во Фрунзенском районе Петербурга. Электроэнергетики заверяют, что со своей стороны сделали всё, чтобы в дома вернулся свет.



Как сообщили в компании «Россети Ленэнерго» 2 июля, электроснабжение потребителей в Купчино восстановлено, через полчаса после полуночи жители получают электроэнергию в полном объёме.



На темноту в квартирах жаловались с Будапештской улицы. По словам читательницы «Фонтанки», вернувшись домой после половины одиннадцатого вечера 1 июля, она обнаружили отсутствие света и размораживающийся холодильник. В районной администрации уточнили, что отключения произошли также на Бухарестской улице, Димитрова, проспекте Славы и в Альпийском переулке — всего порядка 15 домов.

