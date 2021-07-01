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На юге Петербурга полтора десятков домов остались без электричества

На перебои с электричеством жалуются жители Фрунзенского района Петербурга. В темноте 1 июля оказались полтора десятка домов.

О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщили жители дома №50 на Будапештской. Вернувшиеся домой после половины одиннадцатого вечера щёлкнули выключателем, но светлее не стало. «Судя по состоянию холодильника, электричества нет последние полчаса», — говорит читательница. Она добавила, что блэкаут не тотальный: в доме напротив светятся окна.

В компании «Россети Ленэнерго» объяснили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ, бригады работают. «Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено», — уточняют в пресс-службе.

В администрации Фрунзенского района заверили, что к утру электричество будет. В зоне отключения оказались приблизительно 15 жилых домов. Кроме Будапештской, в темноте завершают день на Бухарестской, Димитрова, а также на проспекте Славы и в Альпийском переулке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

mitay777
Компас в студию
TresAmigos
Гастарбайтеры которые склоняют замшина и колпино добрались до Фонтанки? Каким местом купчино это север города? А все что выше по карте это как, крайний север?:)
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