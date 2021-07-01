На юге Петербурга полтора десятков домов остались без электричества

О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщили жители дома №50 на Будапештской. Вернувшиеся домой после половины одиннадцатого вечера щёлкнули выключателем, но светлее не стало. «Судя по состоянию холодильника, электричества нет последние полчаса», — говорит читательница. Она добавила, что блэкаут не тотальный: в доме напротив светятся окна.



В компании «Россети Ленэнерго» объяснили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ, бригады работают. «Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено», — уточняют в пресс-службе.

