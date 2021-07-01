В МВД прокомментировали жесткое задержание в Москве, но не объяснили, почему полицейский предлагал «срезать кожу» с журналиста

В московской полиции прокомментировали жесткое задержание мужчины на улице Покровка в столице, однако не стали отвечать на вопросы по поводу применения силы к корреспонденту «Медиазоны» Никите Сологубу. Об этом 1 июля пишет «Медиазона».



В МВД рассказали, что накануне вечером в отдел полиции по Басманному району сообщили, что неизвестный напал на сотрудника ресторана с ножом и пытался скрыться.



«На неоднократные требования сотрудников бросить нож мужчина не реагировал. В связи с чем к нему была применена физическая сила и специальные средства «наручники». У задержанного установлен факт опьянения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — уточняется в пресс-релизе МВД. В ведомстве начали проверку по факту происшествия.

