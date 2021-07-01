В МВД прокомментировали жесткое задержание в Москве, но не объяснили, почему полицейский предлагал «срезать кожу» с журналиста

В московской полиции прокомментировали жесткое задержание мужчины на улице Покровка в столице, однако не стали отвечать на вопросы по поводу применения силы к корреспонденту «Медиазоны» Никите Сологубу. Об этом 1 июля пишет «Медиазона».
В МВД рассказали, что накануне вечером в отдел полиции по Басманному району сообщили, что неизвестный напал на сотрудника ресторана с ножом и пытался скрыться.
«На неоднократные требования сотрудников бросить нож мужчина не реагировал. В связи с чем к нему была применена физическая сила и специальные средства «наручники». У задержанного установлен факт опьянения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — уточняется в пресс-релизе МВД. В ведомстве начали проверку по факту происшествия.
Накануне корреспондент «Медиазоны» Никита Сологуб увидел, как полицейский зажал голову задержанного между ног. Когда он стал снимать это на видео, сотрудник полиции схватил его за палец и потребовал стереть фото и запись, пригрозив в противном случае сломать журналисту руку. Второй полицейский, узнав, что Сологуб недавно сделал татуировку, спросил: «Может, ее тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?» Журналиста отпустили после того, как он стер снимки и видео. У Сологуба диагностировали растяжение связок. В пресс-службе МВД «Медиазоне» посоветовали отправить запрос по этому поводу. После отправки запроса на сайте МВД опубликовали релиз о задержании, однако ни слова по поводу нападения на Сологуба в нем нет. «Мы видели [запрос], он в работе. Сейчас пока пресс-релиз, который вы видели, — это всё, что у нас есть. Впоследствии — да, возможно, будет дорабатываться, сейчас информации другой нет», — заявили «Медиазоне» в пресс-службе столичного главка.