В Москве полицейский предложил журналисту, снимавшему задержание, срезать татуировку вместе с кожей

В Москве полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» Никиту Сологуба, снимавшего задержание неизвестного. Как рассказал сам Сологуб изданию 30 июня, он снимал, как силовик зажимает между ног голову закованного в наручники мужчины на улице Покровка.



После того, как журналист сделал фото, он подошел к полицейским, и сотрудник с номером жетона № 011241 схватил его за палец и потребовал удалить снимки, угрожая в противном случае сломать Сологубу руку. Второй полицейский поинтересовался, почему у корреспондента замотана рука, а когда узнал, что тот сделал татуировку, спросил: «Может, ее тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?» Сологуба отпустили после того, как он удалил фото и видео.

