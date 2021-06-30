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В Москве полицейский предложил журналисту, снимавшему задержание, срезать татуировку вместе с кожей

В Москве полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» Никиту Сологуба, снимавшего задержание неизвестного. Как рассказал сам Сологуб изданию 30 июня, он снимал, как силовик зажимает между ног голову закованного в наручники мужчины на улице Покровка.

После того, как журналист сделал фото, он подошел к полицейским, и сотрудник с номером жетона № 011241 схватил его за палец и потребовал удалить снимки, угрожая в противном случае сломать Сологубу руку. Второй полицейский поинтересовался, почему у корреспондента замотана рука, а когда узнал, что тот сделал татуировку, спросил: «Может, ее тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?» Сологуба отпустили после того, как он удалил фото и видео.

Причина задержания мужчины, лежавшего между ног полицейского, неизвестна. Полицейские в разговоре упоминали нож.

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Комментарии (2)

266081655
"...силовик зажимает между ног голову закованного в наручники мужчины".... Наверное, у Луки Минского проходил курсы усовершенствования.....
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