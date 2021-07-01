«День Достоевского» нестандартно познакомит с классиком на улицах и в музеях

Герои Достоевского часто бродили по улицам ночного Петербурга. Организаторы фирменного фестиваля в честь писателя в этом году решили повторить опыт и объявили стартом программы полночь 3 июля.

Детали открытия пока что держатся в тайне, но известно, что в 00:00 на воду спустят кораблик с «великанцами» — марионетками петербургского театра «Кукольный формат» — в виде самого Фёдора Достоевского и его героев. Так, гуляющие в белую ночь по набережным Невы, Мойки и Фонтанки смогут увидеть происходящее на палубе и сделать снимки, когда судно будет проплывать мимо. (0+). Точный маршрут стоит смотреть на сайте «Дня Достоевского» или в социальных сетях театра.

Литературный праздник не обошёлся и без традиционно насыщенной дневной части — волонтёры соберут желающих на экскурсии (18+) и проведут группы по точкам, где жили герои «Преступления и наказания» и «Идиота», а заодно покажут те места в городе, которые важны были для самого писателя.



Чуть больше узнать о Достоевском поможет и программа в Русском музее — сотрудники организовали особую экскурсию (0+), участникам которой напомнят, что второе название Михайловского замка — Инженерный — связано с Главным инженерным училищем, когда-то находившимся там. В этом заведении учился молодой Достоевский. Как именно — поделятся историки.

Подробнее о том, на что ещё обратить внимание на «Дне Достоевского» и как присоединиться к самым необычным активностям для детей и взрослых, «Фонтанка» рассказывает в тематическом гиде.

