Смольный предупредил, с каких улиц Петербурга эвакуируют автомобили из-за Евро-2020

Комитет по транспорту Петербурга сообщил, с каких улиц будут эвакуировать автомобили в рамках подготовки к проведению матча Евро-2020 в Петербурге 2 июля.



В ведомстве 1 июля перечислили улицы, на которых свои транспортные средства завтра лучше не оставлять:



Петровский пр., Южное шоссе, Северное шоссе, Вязовая ул., Конюшенная площадь, Лиговский пр., Стремянная улица, Вознесенский пр. от Малой Морской до Адмиралтейского пр., наб. реки Мойки, Большая Зеленина, Пионерская ул., Чкаловский пр., Введенская ул., Малый пр. П.С., Рыбацкая ул., пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул., ул. Смолячкова, Лесной пр., Гренадерская ул., Большой Сампсониевский пр., Яхтенная ул., Приморский пр.

