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Смольный предупредил, с каких улиц Петербурга эвакуируют автомобили из-за Евро-2020

Комитет по транспорту Петербурга сообщил, с каких улиц будут эвакуировать автомобили в рамках подготовки к проведению матча Евро-2020 в Петербурге 2 июля.

В ведомстве 1 июля перечислили улицы, на которых свои транспортные средства завтра лучше не оставлять:

Петровский пр., Южное шоссе, Северное шоссе, Вязовая ул., Конюшенная площадь, Лиговский пр., Стремянная улица, Вознесенский пр. от Малой Морской до Адмиралтейского пр., наб. реки Мойки, Большая Зеленина, Пионерская ул., Чкаловский пр., Введенская ул., Малый пр. П.С., Рыбацкая ул., пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул., ул. Смолячкова, Лесной пр., Гренадерская ул., Большой Сампсониевский пр., Яхтенная ул., Приморский пр.

Напомним, 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 на «Санкт-Петербург Арене» сыграют Швейцария и Испания. Это последняя встреча в рамках чемпионата, которая должна состояться в Северной столице. Однако некоторые ограничения движения продлятся почти до конца июля. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

hal9000
Его ктонибудь смотрит вообще этот чемпионат кроме самих футболистов??..я думал он уже прошел..народ весь в ипотеках да в кредитах..какой в опу может быть футбол?!..
Alkaline
Южное шоссе? - кому нужно Купчино? Северное шоссе? - нет такого, есть Северная дорога, "пер. Нестерава"?? - да что за нафиг?
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