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900 тысяч жителей Петербурга теперь живут с прививкой от коронавируса

Прививку от COVID-19 сделали более 900 тысяч петербуржцев — это почти 17% жителей, а за последние сутки первично вакцинировали рекордные 17,5 тысячи человек, отчитались в Смольном 1 июля.

«30 июня первично привито 17 517 человек. Это на 2 тысячи больше, чем 29 июня. Вторично — 5 245 человек. В целом за сутки выполнено 22 762 прививки, — сообщили чиновники. — Всего с начала кампании в городе привито 906 373 человека. Из них 712 207 полностью закончили цикл вакцинации».

«С каждым днем все больше жителей обращаются в пункты вакцинации. Особенно активно идут перед выходными. Сейчас отпускной сезон. Жители выезжают на дачи. Массовая вакцинация — самый действенный способ снизить риск распространения инфекции и количество госпитализаций», — прокомментировал рекорд губернатор Александр Беглов.

Запасов вакцины в Петербурге хватит еще почти на 173 тысячи человек. По подсчетам комздрава — минимум на 14 дней. Темпы вакцинации планируется наращивать до 20–25 тысяч первых уколов в сутки. Через 120 дней, то есть к октябрю, планируется достичь коллективного иммунитета.

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