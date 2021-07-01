900 тысяч жителей Петербурга теперь живут с прививкой от коронавируса

«30 июня первично привито 17 517 человек. Это на 2 тысячи больше, чем 29 июня. Вторично — 5 245 человек. В целом за сутки выполнено 22 762 прививки, — сообщили чиновники. — Всего с начала кампании в городе привито 906 373 человека. Из них 712 207 полностью закончили цикл вакцинации».



«С каждым днем все больше жителей обращаются в пункты вакцинации. Особенно активно идут перед выходными. Сейчас отпускной сезон. Жители выезжают на дачи. Массовая вакцинация — самый действенный способ снизить риск распространения инфекции и количество госпитализаций», — прокомментировал рекорд губернатор Александр Беглов.