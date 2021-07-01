«Это в «Охта Молле» прямо сейчас. В одной очереди желающие на первую прививку и на вторую. Женщина в голубом объясняет людям, что бланков хватит только до 16:00, остальным придётся прийти в другой день. Люди говорят, ждали более трёх часов, многие расходятся ни с чем», — рассказала читательница.

автор фото читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







Центр вакцинации в «Охта Молле» открылся в феврале. На сайте ТЦ говорится, что он работает ежедневно с 10:00 до 19:30. Но рекомендуемое время посещения с 10:00 до 14:00, потому что количество вакцин ограничено, а ожидание в очереди может затянуться и на два часа.

автор видео читательница «Фонтанки» Ирина

Почему очередь на вакцинацию в ТЦ — это безумие и почему безопаснее и спокойнее записаться на вакцинацию в поликлинику — читайте в нашем материале.