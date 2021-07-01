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«Ждём три часа, многие расходятся ни с чем»: в «Охта Молле» петербуржцы толпятся в очередях на вакцинацию

Петербуржцы продолжают стоят в гигантских очередях на вакцинацию в торговых центрах. Новые фото томящихся в ожидании кандидатов на прививку прислали «Фонтанке» 1 июля из ТЦ «Охта Молл».

«Это в «Охта Молле» прямо сейчас. В одной очереди желающие на первую прививку и на вторую. Женщина в голубом объясняет людям, что бланков хватит только до 16:00, остальным придётся прийти в другой день. Люди говорят, ждали более трёх часов, многие расходятся ни с чем», — рассказала читательница.

автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
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Центр вакцинации в «Охта Молле» открылся в феврале. На сайте ТЦ говорится, что он работает ежедневно с 10:00 до 19:30. Но рекомендуемое время посещения с 10:00 до 14:00, потому что количество вакцин ограничено, а ожидание в очереди может затянуться и на два часа.

автор видео читательница «Фонтанки» Ирина

Почему очередь на вакцинацию в ТЦ — это безумие и почему безопаснее и спокойнее записаться на вакцинацию в поликлинику — читайте в нашем материале.

автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина

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Комментарии (16)

Winston Smith
Коронавирус выявлен у 400 финских болельщиков, которые вернулись из Санкт-Петербурга с чемпионата Европы по футболу.
Толпы были на ногомяче, зато позорные полицаи крутили руки женщине в МФЦ без маски.
260696441
ну в поликлинниках на ближайшие 14 дней записи на вакцинацию нигде нет, пару недель назад была хоть на след день, это видимо так захотелось в анапу с совковым недосервисом народу =)
LOM
-Они бы ещё с чемоданом за грибами пошли(с)
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