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«Я здесь не хозяин, я не должен обсуждать команды»: запись разборок Мотузной с заведующим после фото коммивояжеров в Мариинской больнице

Блогер Мария Мотузная выложила в Twitter запись своей беседы с завотделением Мариинской больницы после появления там коммивояжера.

Заведующий офтальмологическим отделением Мариинской больницы, где, несмотря на ковид, поймали коммивояжера с китайскими массажерами, вызвал блогера Марию Мотузную на повторную профилактическую беседу. После первой его не устроило упоминание в СМИ в негативном свете. Девушка выложила запись разговора 1 июля у себя в Twitter.

«Расскажите, чем я вам я угрожал? Сейчас вся Россия пишет, что заведующий вам угрожал, — начинает врач. — Я вас проинформировал, что фотосъемка в лечебном учреждении запрещена. И разные есть методы воздействия, вплоть до уголовной ответственности».

Запись разговора

Мария Мотузная

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По его словам, это была не угроза, а информирование: «Не путайте одно с другим». При этом он не смог назвать закон, который она нарушила. Но сказал, что им часто говорят о запрете съемок в больнице.

«Я здесь не хозяин, нам тоже сверху дают какие-то команды, — отметил врач. — Я не должен обсуждать команды сверху, я должен их исполнять».

И добавил, что разбираться с продавцами должны на проходной, а не в его отделении. А за «угрозы» можно и ответить по закону.

«Вы должны понимать, что помимо того, что я здесь начальник центра, я еще просто гражданин Российской Федерации. И когда в СМИ на меня какая-то гонка идет, у меня такие же права, как у вас, защищать свою честь и достоинство», — заявил заведующий.

«Вы сказали, что я без разрешения администрации больницы сделала фотографию, это нарушение федерального закона и мне грозит за это уголовная ответственность. Я имею право фиксировать нарушения в больнице, я имею право фотографировать, и я не знаю, зачем вы начали пугать. Хотите пугать? Пугайте», — ответила Мотузная.

В пресс-службе Мариинской больницы ранее подтвердили «Фонтанке», что торговец с массажёрами действительно попал в «чистое отделение»: воскресенье, выходной день, персонала мало, вот и прорвался. Его выгнали, но перед этим он попал в кадр Мотузной. Мужчина был не первым. Как такие «коробейники» проникают в закрытое учреждение во время ковида — читайте в нашем материале.

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Комментарии (5)

LEV65
Этой курице мало славы? Она хочет все больше и больше? Ее явно волнует только одно - чтобы о ней говорили все!
AP-SPb
А кто-то еще сомневался, что глав-РВач не в курсе :))) НИЧЕГО в подобных учреждениях не делается без команды/разрешения "хозяина(ки)". Ну и без соответствующего заноса мзды, когда баблом, когда борзыми щенками :)))
Банин
А что там замолчали про бывшего главного нефролога, врача Мариинской больницы, сознавшегося в убийстве и расчленении жены?
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