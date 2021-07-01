По его словам, это была не угроза, а информирование: «Не путайте одно с другим». При этом он не смог назвать закон, который она нарушила. Но сказал, что им часто говорят о запрете съемок в больнице.



«Я здесь не хозяин, нам тоже сверху дают какие-то команды, — отметил врач. — Я не должен обсуждать команды сверху, я должен их исполнять».



И добавил, что разбираться с продавцами должны на проходной, а не в его отделении. А за «угрозы» можно и ответить по закону.



«Вы должны понимать, что помимо того, что я здесь начальник центра, я еще просто гражданин Российской Федерации. И когда в СМИ на меня какая-то гонка идет, у меня такие же права, как у вас, защищать свою честь и достоинство», — заявил заведующий.



«Вы сказали, что я без разрешения администрации больницы сделала фотографию, это нарушение федерального закона и мне грозит за это уголовная ответственность. Я имею право фиксировать нарушения в больнице, я имею право фотографировать, и я не знаю, зачем вы начали пугать. Хотите пугать? Пугайте», — ответила Мотузная.



В пресс-службе Мариинской больницы ранее подтвердили «Фонтанке», что торговец с массажёрами действительно попал в «чистое отделение»: воскресенье, выходной день, персонала мало, вот и прорвался. Его выгнали, но перед этим он попал в кадр Мотузной. Мужчина был не первым. Как такие «коробейники» проникают в закрытое учреждение во время ковида — читайте в нашем материале.

