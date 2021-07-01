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«ВКонтакте» после сбоя в работе соцсети: «Мы работаем в штатном режиме»

Работа «ВКонтакте» частично нормализовалась после сбоя, случившегося утром 1 июля. Однако жалобы от пользователей продолжают поступать.

По состоянию на 13:30 онлайн-сервис DownDetector фиксирует снижение количества жалоб на работу соцсети до 548. Двумя часами ранее их число составляло почти 19 тысяч.

Фото: фрагмент скриншота сайта downdetector.ru
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«Примерно с 12:00 мы работаем в штатном режиме», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ВКонтакте».

Масштабный сбой был зафиксирован около полудня. Пользователи не могли воспользоваться некоторыми разделами соцсети, испытывали трудности с отправкой сообщений, а также со входом в личный аккаунт.

Фото: фрагмент скриншота сайта downdetector.ru

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