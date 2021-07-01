Судя по карте, с 11 утра проблемы наблюдаются в Москве и Петербурге, а также в ряде городов России. Их список продолжает пополняться.

Большинство пользователей (64%) не могут воспользоваться внутренней навигацией по соцсети. Ещё 34% испытывают трудности с отправкой сообщений, а 4% — со входом в личный аккаунт.



«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ВКонтакте».



По состоянию на полдень набралось более 15 тысяч сообщений о сбоях.