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В работе «ВКонтакте» произошёл масштабный сбой

Пользователи «ВКонтакте» испытывают сложности в работе с социальной сетью утром 1 июля. Технический сбой фиксирует онлайн-сервис DownDetector.

Судя по карте, с 11 утра проблемы наблюдаются в Москве и Петербурге, а также в ряде городов России. Их список продолжает пополняться.

Фото: фрагмент скриншота с сайта downdetector.ru
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Большинство пользователей (64%) не могут воспользоваться внутренней навигацией по соцсети. Ещё 34% испытывают трудности с отправкой сообщений, а 4% — со входом в личный аккаунт.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ВКонтакте».

По состоянию на полдень набралось более 15 тысяч сообщений о сбоях.

Фото: фрагмент скриншота с сайта downdetector.ru

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Комментарии (3)

261847251
Да вроде работает всё.
Центр СПб.
Провайдер: "Простор Телеком"
Oleg_I
Честно говоря, ВК постепенно мутирует в Одноклассников.
Cashmare
товарищ майор не угадал капчу, и всё поломалося
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