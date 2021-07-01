Врачи Елизаветинской больницы спасают жизнь мужчине, который разбился на параплане. Летать он учился по роликам в Интернете

Северо-Западное СУ на транспорте в ходе доследственной проверки выяснило: 41-летний житель Приозерского района, который после жесткой посадки попал в больницу с многочисленными переломами, купил летное устройство с рук у физического лица.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 1 июля, после покупки мужчины решили опробовать параплан. Ни один из троих не проходил обучение по прыжкам с такого вида аппаратом. Чтобы понять, как и что делать, они просматривали видеоролики в сети Интернет.
Место для совершения прыжка выбрали по принципу отсутствия деревьев и большой площади ровной местности. Остановились на территории Запорожского сельского поселения в Приозерском районе. Первым пошел 41-летний житель этого же района области. На высоте около 10 метров над землей он, как установило следствие, потерял контроль над управлением парапланом и начал падать на землю. После падения товарищи вызвали ему скорую.
Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу с травмами головы, груди, позвоночника. Его сразу же поместили в реанимацию.
«В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят параплан, опрошен пострадавший мужчина, его друзья и медицинские работники, продолжается комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщает пресс-служба ведомства.