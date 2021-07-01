FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
3
Печать

Врачи Елизаветинской больницы спасают жизнь мужчине, который разбился на параплане. Летать он учился по роликам в Интернете

Мужчина, упавший с парапланом под Приозерском, остается в реанимации петербургской больницы

Северо-Западное СУ на транспорте в ходе доследственной проверки выяснило: 41-летний житель Приозерского района, который после жесткой посадки попал в больницу с многочисленными переломами, купил летное устройство с рук у физического лица.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 1 июля, после покупки мужчины решили опробовать параплан. Ни один из троих не проходил обучение по прыжкам с такого вида аппаратом. Чтобы понять, как и что делать, они просматривали видеоролики в сети Интернет.

Место для совершения прыжка выбрали по принципу отсутствия деревьев и большой площади ровной местности. Остановились на территории Запорожского сельского поселения в Приозерском районе. Первым пошел 41-летний житель этого же района области. На высоте около 10 метров над землей он, как установило следствие, потерял контроль над управлением парапланом и начал падать на землю. После падения товарищи вызвали ему скорую.

Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу с травмами головы, груди, позвоночника. Его сразу же поместили в реанимацию.

«В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят параплан, опрошен пострадавший мужчина, его друзья и медицинские работники, продолжается комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщает пресс-служба ведомства.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Oleg_I
Представить к ордену "Слабоумие и отвага" II степени.
Winston Smith
Ну как полетали?
261847251
С парапланом не прыгают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний