Под Петербургом разбился парапланерист. Он в тяжёлом состоянии, следователи проводят проверку

Мужчину в критическом состоянии госпитализировали из окрестностей деревни Сосновка под Петербургом. Он получил серьёзные травмы при жёсткой посадке с парапланом.



Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, информация о происшествии поступила в половине шестого вечера 30 июня. 41-летний парапланерист летал в районе деревни Сосновка Приозерского района Ленинградской области, экстремальное развлечение закончилось падением.

Пострадавший госпитализирован с различными переломами. Его состояние критическое.