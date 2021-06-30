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Под Петербургом разбился парапланерист. Он в тяжёлом состоянии, следователи проводят проверку

СК изучает обстоятельства падения парапланериста в Ленобласти

Мужчину в критическом состоянии госпитализировали из окрестностей деревни Сосновка под Петербургом. Он получил серьёзные травмы при жёсткой посадке с парапланом.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, информация о происшествии поступила в половине шестого вечера 30 июня. 41-летний парапланерист летал в районе деревни Сосновка Приозерского района Ленинградской области, экстремальное развлечение закончилось падением.

Пострадавший госпитализирован с различными переломами. Его состояние критическое.

Обстоятельства случившегося устанавливают следователи. В случившемся ищут признаки нарушение правил безопасности движения и эксплуатации сверхлегкого воздушного судна (ст. 263 УК) и возможное оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности (ст. 238 УК). На данный момент известно, что параплан был личным. По предварительной информации «Фонтанки», летал энтузиаст, услугами какого-либо клуба он не пользовался.

© Фонтанка.Ру

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