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Столкнувшиеся на тротуаре в Петербурге самокатчицы залечивают раны дома

В больнице рассказали о состоянии самокатчиц, которые столкнулись на Комендантском проспекте в Петербурге

При столкновении двух самокатов в Приморском районе Петербурга пострадали две женщины, 25 и 28 лет.

Как сообщили «Фонтанке» 1 июля в комитете по здравоохранению, скорая увезла невнимательных самокатчиц с Комендантского проспекта, 17/1, в Елизаветинскую больницу.

В пресс-службе стационара нашему изданию сообщили, что врачи больницы осмотрели обеих пострадавших. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение.

«Фонтанка» показывала, как накануне около 19:45 произошло столкновение на Комендантском. К девушкам после удара бросились прохожие, одну из них поднимать не рискнули: «Ударились головами, обеих увезла скорая», — сообщал очевидец Дмитрий.

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Комментарии (6)

262126571
До чего же одурнела женская часть населения.
OdinokiyDupri
Без злорадства. Хорошо что произошел взаимный выпил, без вреда для третьих лиц. Любовь жабы и гадюки.
Coulthard
Были бы мозги, было бы сотрясение.
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