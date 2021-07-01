Столкнувшиеся на тротуаре в Петербурге самокатчицы залечивают раны дома

При столкновении двух самокатов в Приморском районе Петербурга пострадали две женщины, 25 и 28 лет.



Как сообщили «Фонтанке» 1 июля в комитете по здравоохранению, скорая увезла невнимательных самокатчиц с Комендантского проспекта, 17/1, в Елизаветинскую больницу.



В пресс-службе стационара нашему изданию сообщили, что врачи больницы осмотрели обеих пострадавших. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение.



«Фонтанка» показывала, как накануне около 19:45 произошло столкновение на Комендантском. К девушкам после удара бросились прохожие, одну из них поднимать не рискнули: «Ударились головами, обеих увезла скорая», — сообщал очевидец Дмитрий.

