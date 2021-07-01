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Самокатчицы устроили ДТП на тротуаре в Петербурге. Почти лобовое столкновение попало на видео

Самокатчицы устроили ДТП на тротуаре в Петербурге

Видеорегистратор жителя Петербурга снял аварию мобильных пешеходов в Приморском районе города. Двое на самокатах не удержали дистанцию на тротуаре.

Видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 30 июня. Как уточнил «Фонтанке» автор видео Дмитрий, девочки на самокатах не разъехались на Комендантском проспекте у дома №17/1 немногим позже половины восьмого часа вечера.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

К упавшим тут же бросились прохожие, но поднимать одну из них не рискнули. «Ударились головами, обеих увезла скорая», — добавляет Дмитрий.

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