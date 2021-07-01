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Украинца, побившего российского фаната, арестовала британская полиция. Пострадавший пока не успел рассказать об этом маме

В Глазго арестовали гражданина Украины, напавшего на российского болельщика Дениса Смоленского во время матча чемпионата Европы Швеция — Украина (1:2). Об этом 1 июля пишет RT со ссылкой на самого пострадавшего.

«Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — цитирует Смоленского RT.

Также он рассказал подробности инцидента.

«Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью «Украина», я надел её. Полиция нас пересадила в другое место», — добавил Денис.

Во время трансляции игры Швеция — Украина (1:2), которая проходила в Глазго, социальные сети облетела фотография с трибуны, где российский болельщик наблюдал за игрой в обнимку с украинским. Однако позже оказалось, что дружбу братских народов прервал другой украинец, которому не понравился российский триколор.

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Комментарии (9)

261312781
В этом анекдоте вся суть современного украинства.
Сын:
- Папа, расскажи будь ласка, хто такие евреи, а кто жиды, кто такие
русские, а хто москали, хто такие хохлы, а хто такие украинцы?
- Отец, переставая нарезать ломтики сала, взглянул на сына и сказал:
- Евреи, сынок, живут в Израиле. Это героический народ вот уже 60 лет
сражается против мусульманских агрессоров, строит свое государство,
имеет самую лучшую армию и прекрасных дивчин.
А жиды, сынок, живут на Украине. Пьють нашу горилку, спят с нашими
дивчинами, покупают наши дома и пытаются построить незалежну Украину.

- Русские, сынок, живут в России - огромной стране. Добывают нефть и
газ, продают лес, строят и лелеют свою государственность.
А москали, сынку, это те сволочи, шо живут на Украине, жрут, подляки,
наше сало, пьют нашу горилку, совращают наших дивчин и пытаются
построить незалежну Украину.
Cвифт
....там ещё третий был - поляк.
--- Мой лучший друг Сергей — с Украины, а другой лучший друг, Адам, — из Польши. Политика — это политика, а футбол — совсем другая игра. Мы хотели показать, что можно мирно смотреть футбол, но так не оказалось.
.... пострадавший сейчас живёт в Шотландии.
Батарейкин
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