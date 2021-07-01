Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти в своём паблике «ВКонтакте», в ночь на 1 июля на дороге Березово — Кузнечное водитель легковой «Тойоты» не справился с управлением и пробил ограждение моста. Автомобиль съехал на железнодорожные пути. На кадрах с места ЧП видно, что машина упала с путепровода, пролетев несколько метров, и приземлилась на бок.
В салоне «Тойоты» находилось три человека. Двое получили травмы. Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска оказали помощь пострадавшим и передали их сотрудникам скорой помощи.
30 июня в Приозерске столкнулись поезд и легковая «Шкода». Травмы получили 39-летний мужчина и девочка 9 лет.