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Автомобиль в Ленобласти вылетел с путепровода и рухнул на железную дорогу

Дважды за несколько часов на севере Ленинградской области машины попадали в ДТП на железнодорожных путях. В обоих случаях пострадали по два человека.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти в своём паблике «ВКонтакте», в ночь на 1 июля на дороге Березово — Кузнечное водитель легковой «Тойоты» не справился с управлением и пробил ограждение моста. Автомобиль съехал на железнодорожные пути. На кадрах с места ЧП видно, что машина упала с путепровода, пролетев несколько метров, и приземлилась на бок.

В салоне «Тойоты» находилось три человека. Двое получили травмы. Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска оказали помощь пострадавшим и передали их сотрудникам скорой помощи.

30 июня в Приозерске столкнулись поезд и легковая «Шкода». Травмы получили 39-летний мужчина и девочка 9 лет.

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Комментарии (6)

PROM
парням повезло, новые ощущения и штаны :). крузак скоро на авито увидим
Банин
Нужно ли объяснять, что в Спб - виадуки, в МСК - путепроводы?
кто-то страшный
Кукурузер это диагноз.
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