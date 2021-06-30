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Под Петербургом «Шкода» не проскочила перед электричкой. Среди пострадавших — ребёнок

В ДТП под Петербургом на железнодорожных путях пострадали девочка и мужчина

Легковой автомобиль попал в ДТП на железнодорожных путях в Приозёрске. Не обошлось без пострадавших и сбоя в графике движения поезда и петербургской электрички.

О последствиях аварии 30 июня сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области. По информации спасателей, около улицы Цветкова в Приозёрске с поездом столкнулась «Шкода». Травмы получили пассажиры: 39-летний мужчина и девочка 9 лет. Взрослого передали медикам скорой со сломанной ключицей, ребёнок отделался ушибом грудной клетки.

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Покорёженную «Шкоду» с путей убирали при помощи лебёдки.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что случившееся почти на полчаса задержало пригородный поезд № 6539 сообщением Санкт-Петербург — Кузнечное. Именно он стал вторым участником аварии. Также на 13 минут от расписания отстал пассажирский поезд № 349 Костомукша — Санкт-Петербург.

ДТП произошло в 17:10 на регулируемом железнодорожном переезде 138-й км, расположенном на перегоне Мюллюпельто — Приозёрск, уточнили в ОЖД. «Водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6539. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения», — сообщают в пресс-службе, добавляя, что схода поезда не было, пострадавших среди пассажиров тоже.

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Комментарии (4)

r842er
Новый город ПриозЁрск! Интересно, а где это. Фонтанка редактора так и не наняла...
eliseyy
Урок на всю жизнь
Гоша Белградский
Повезло придурку. В рубашке родился...
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