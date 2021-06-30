Легковой автомобиль попал в ДТП на железнодорожных путях в Приозёрске. Не обошлось без пострадавших и сбоя в графике движения поезда и петербургской электрички.



О последствиях аварии 30 июня сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области. По информации спасателей, около улицы Цветкова в Приозёрске с поездом столкнулась «Шкода». Травмы получили пассажиры: 39-летний мужчина и девочка 9 лет. Взрослого передали медикам скорой со сломанной ключицей, ребёнок отделался ушибом грудной клетки.