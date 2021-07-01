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Из-за ошибки при обгоне на Дону погибли четверо взрослых и ребёнок

Люди, ехавшие в двух машинах, погибли в ДТП в Ростовской области минувшей ночью.

Как сообщает 1 июля DON24.RU со ссылкой на ГИБДД, вчера около 23:30 на 181-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское (Сальский район) столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 31-летний мужчина на Volkswagen Polo нарушил правила обгона и врезался во встречную «Газель».

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Rostov.ru уточняет, что «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался во встречную «Газель». Машины сплющило и разбросало по разным сторонам дороги. Чтобы достать людей, спасатели вскрывали смятые машины.

Скончались водитель «Фольксвагена» и его пассажирки: 4-летняя девочка и 40-летняя женщина, а также 60-летний водитель «Газели» и его 58-летний попутчик.

5-летний ребёнок погиб и семь человек пострадали вчера на 89-м километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Там столкнулись три автомобиля.

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Комментарии (4)

Nightik
Там же есть платная дорога. Они поехали по бесплатной получается, смысл экономить?
Antuan Rokanten
Люди как с ума сошли. Гонят с ребенком. Неужели они не понимают, что это неприемлемо.
Alex000
Ды, теперь всё лето так и будет. Гонщики, "сочувствующие едущим за едущим вне города на 90", так и будут продолжать убивать себя и других.
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