На такие меры администрация пошла для того, чтобы защитить от «пришлых охотников» местную фауну: птиц, опоссумов и рептилий. Кошкам разрешено находится под открытым небом, но только на территории, принадлежащей хозяину. Власти предлагают использовать вольеры и специальные ограждения. Горожане сетуют на то, что дополнительное оборудование обойдётся недёшево.

Местные власти австралийского города Нокс, расположенного неподалёку от Мельбурна, запретили выпускать кошек и котов на улицу. Как пишет 1 июля Daily Mail , в случае нарушения хозяевам грозит крупный штраф.

Запрет полностью вступит в силу 1 октября. Пока же действует переходный этап. По его окончании владельцев кошек будут штрафовать на 91 доллар, если питомца найдут вне дома, а при неоднократном нарушении — на сумму более 500 долларов.



Мэр городского совета Нокса Лиза Купер не была согласна с 24-часовым комендантским часом. «Я хотела бы, чтобы вы знали, что мне лично не нравится 24-часовой кошачий час, и я не поддерживаю его», — заявила она в Facebook. Она предлагала компромисс — комендантский час с 7 часов вечера до 7 часов утра, но члены городской администрации проголосовали за полный запрет.

