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На Лиговском женщина получила удар из ниоткуда. Администрация и жилищники выясняют, чем и с какой высоты

Женщине разбил голову неизвестный предмет, упавший с высоты, на Лиговском проспекте в Петербурге

Женщина вышла из парадной во Фрунзенском районе Петербурга и оказалась с разбитой головой . Службы изучают дом и окрестности в поисках того, что нанесло явно не солнечный удар.

Как стало известно «Фонтанке», в начале девятого вечера 30 июня в службу «112» поступило сообщение о том, что женщине что-то упало на голову на Лиговском проспекте, 202. На месте службы ждала 38-летняя пострадавшая, но визуальный осмотр здания и тротуара установить причину её травмы не помог.

В администрации Фрунзенского района подтвердили случившееся. «Говорить о том, что это штукатурка, пока преждевременно», — уточнили в пресс-службе, добавив, что потенциальную опасность представляют цветники на подоконниках и, к примеру, экскурсии по крышам. Повторный осмотр дома назначен на утро четверга.

«Фонтанка.ру»

В администрации также рассказали, что на фоне камнепада в исторической части города регулярно проверяют здания в районе. Так, ревизия на Лиговском была в апреле.

В ЖКС-1 Фрунзенского района сообщили, что, в свою очередь, также не пренебрегают проверками и осматривают свои дома ежедневно. Их сотрудники также побывали на месте, но поиски травмировавшего женщину предмета результатов не дали.

Скорую помощь на Лиговский вызвал знакомый пострадавшей Александр. Рядом в момент случившегося он не был — вышел на улицу немногим позже. Голова знакомой была в крови, первое впечатление: сверху упал кирпич. Но ни его, ни чего-то похожего, по словам Александра, на тротуаре не было, нашлись только ошмётки штукатурки, но мелкие.

Скорая собиралась везти пострадавшую в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По данным администрации, женщина всё же отказалась. «Её жизни ничего не угрожает», — заверили в пресс-службе.

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Комментарии (1)

Peshekhod
Если б это был кирпич, вряд ли бы она отказалась. Что-то тут не чисто.
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