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Женщину, попавшую под автобус на Звёздной в Петербурге, госпитализировали с переломами

Стало известно состояние женщины-пешехода, которую протащило под автобусом в Московском районе Петербурга 30 июня. Быстро её медики не отпустят.

По уточнённой информации «Фонтанки», пострадавшей в дорожном происшествии на Звёздной улице 43 года. Кроме видимых гематом, медики диагностировали сотрясение, переломы плеча и голени. Её госпитализировали в горбольницу № 26 на Костюшко.

«Фонтанка.ру»

В начале шестого часа вечера женщина пыталась перейти дорогу параллельно пешеходному переходу и попала под автобус № 72, который поворачивал к остановке. Под днищем её протащило несколько метров. В «Пассажиравтотрансе» заявили, что «женщина попала под автобус, находясь вне зоны визуального контроля водителя».

«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Peshekhod
Поделом мадам. Будет знать, как нарушать ПДД.
nuga
С левой стороны наехал. Слева видимость плохая,крутить головой нужно,но тот,кто позвонил и отвлекал её разговорами виновен не меньше водителя слепошары,он то её видел,когда стоял ,ожидая поворота,они часто смотрят на светофор,а не на пешеходов.
1st.spb
Водилу жаль. Столько нервов из-за особи с мобилой у уха и вне зебры
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