По уточнённой информации «Фонтанки», пострадавшей в дорожном происшествии на Звёздной улице 43 года. Кроме видимых гематом, медики диагностировали сотрясение, переломы плеча и голени. Её госпитализировали в горбольницу № 26 на Костюшко.
«Фонтанка.ру»
В начале шестого часа вечера женщина пыталась перейти дорогу параллельно пешеходному переходу и попала под автобус № 72, который поворачивал к остановке. Под днищем её протащило несколько метров. В «Пассажиравтотрансе» заявили, что «женщина попала под автобус, находясь вне зоны визуального контроля водителя».
«Фонтанка.ру»