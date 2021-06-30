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На юго-западе Петербурга девушка попала под автобус. Камера показала, как он доехал с ней до остановки

Камера показала, как девушка попала под автобус в Петербурге

Девушка пострадала, угодив под пассажирский автобус в Московском районе Петербурга. В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео взаимного игнорирования.

Авария случилась 30 июня на Звёздной улице, 15. На кадрах пешеходы, которые ринулись от остановки через дорогу параллельно пешеходному переходу. Пропустив два автомобиля, женщина и девушка вышли на проезжую часть. Обе смотрели вслед проехавшим машинам, автобус № 72, который поворачивал к остановке, обе не заметили. Невнимание оказалось взаимным.

Одна успела проскочить, вторая попала под автобус. Водитель не остановился и завершил манёвр.

«Фонтанка.ру»

Маршрут № 72 обслуживает «Пассажиравтотранс». «Женщина перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, упала и попала под проезжающий автобус. При этом непосредственно наезда на нее не было; она попала под автобус, находясь вне зоны визуального контроля водителя», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика.

Операцию по извлечению пострадавшей показал «Мегаполис». «На место вызвали спасателей, салон автобуса освободили. Сотрудники МЧС доставали пострадавшую, учитывая, что у нее могут быть переломы и серьезные травмы», — пишут в паблике, со ссылкой на очевидцев добавляя, что девушка почти не пострадала.

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© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

ivan5_5e4d10fe646f6
Там общага мвд рядом, идут постоянно студенты в форме от метро. Девушка себе левой рукой еще закрыла обзор на автобус тк по тлф говорит. Удивлен что живая повезло ей
kapec
Недавно девочка 10 лет, кажется, в похожей ситуации, но на самокате и на пешеходном переходе погибла...
265984735
Вниманию понаехавших журналистов: Звёздная улица и Московский район – это юг Петербурга, а не юго-запад.
Карту себе купи, деревня! ©
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