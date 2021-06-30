Авария случилась 30 июня на Звёздной улице, 15. На кадрах пешеходы, которые ринулись от остановки через дорогу параллельно пешеходному переходу. Пропустив два автомобиля, женщина и девушка вышли на проезжую часть. Обе смотрели вслед проехавшим машинам, автобус № 72, который поворачивал к остановке, обе не заметили. Невнимание оказалось взаимным.
Одна успела проскочить, вторая попала под автобус. Водитель не остановился и завершил манёвр.
«Фонтанка.ру»
Маршрут № 72 обслуживает «Пассажиравтотранс». «Женщина перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, упала и попала под проезжающий автобус. При этом непосредственно наезда на нее не было; она попала под автобус, находясь вне зоны визуального контроля водителя», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика.
Операцию по извлечению пострадавшей показал «Мегаполис». «На место вызвали спасателей, салон автобуса освободили. Сотрудники МЧС доставали пострадавшую, учитывая, что у нее могут быть переломы и серьезные травмы», — пишут в паблике, со ссылкой на очевидцев добавляя, что девушка почти не пострадала.