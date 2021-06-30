Сотни человек в Уганде привили фальшивой вакциной от коронавируса

Как минимум 800 человек в Уганде «вакцинировались» поддельной вакциной от коронавируса. Об этом 30 июня сообщает местное издание Daily Monitor.



«Содержимое этикеток этой вакцины, как подозревают, было либо откуда-то украдено, либо подделано», — заявила глава правительственного управления по здравоохранению Валлен Наамара. По ее словам, «прививали» подделкой с 15 мая по 17 июня. Врач, который проводил вакцинацию, находится в бегах, две медсестры арестованы. Ампулы, которые они использовали, были больше по объему стандартных вакцин от COVID-19 (5 мл). По предварительной информации, мошенники могли использовать воду вместо настоящего препарата.

