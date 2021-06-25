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В Индии больше 2000 человек получили уколы с неизвестным содержимым вместо вакцины от коронавируса

Более 2000 человек получили поддельную вакцину от коронавируса на западе индийского города Мумбаи, 10 подозреваемых арестовано.

Как сообщает 25 июня NDT со ссылкой на государственного прокурора Дипака Такара, как минимум 2053 человека получили поддельные уколы в организованных мошенниками восьми пунктах вакцинации. Власти конфисковали 1,24 млн рупий (1,2 млн рублей), полученных незаконным путём.

Полиция сообщила, что флаконы c надписью Covishield (вакцина от AstraZeneca), по словам некоторых жертв, использованные для вакцинации, были получены из больницы в Мумбаи, но неясно, что они на самом деле содержали. Институт сыворотки, который производит Covishield, написал письмо в городскую общественную организацию — Brihanmumbai Municipal Corporation — с просьбой помочь отследить номера флаконов этой партии.

Это не первый случай в Индии с поддельными вакцинами от коронавируса.

В этой азиатской стране за время пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, заболели коронавирусом больше 30 млн человек, умерли 393 тысячи.

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Комментарии (1)

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Нас им не догнать! Приходишь на вакцинацию, врач говорит какую именно вакцину будут колоть (если есть возможность можете сами выбрать). В процедурном кабинете медсестра колет другую, мотивируя тем что, вакцина которую пообещал врач закончилась. Ну хрен с ним какая есть. В сертификате который выдают после прививки вписана третья вакцина. Вот стоишь и думаешь чего мне там вкололи, сколько я после этой вакцинации протяну? Реальные истории людей. Сам на хрен не пойду непроверенное зелье колоть, а потом посмотрим.
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