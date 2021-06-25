В Индии больше 2000 человек получили уколы с неизвестным содержимым вместо вакцины от коронавируса

Полиция сообщила, что флаконы c надписью Covishield (вакцина от AstraZeneca), по словам некоторых жертв, использованные для вакцинации, были получены из больницы в Мумбаи, но неясно, что они на самом деле содержали. Институт сыворотки, который производит Covishield, написал письмо в городскую общественную организацию — Brihanmumbai Municipal Corporation — с просьбой помочь отследить номера флаконов этой партии.

Как сообщает 25 июня NDT со ссылкой на государственного прокурора Дипака Такара, как минимум 2053 человека получили поддельные уколы в организованных мошенниками восьми пунктах вакцинации. Власти конфисковали 1,24 млн рупий (1,2 млн рублей), полученных незаконным путём.

Более 2000 человек получили поддельную вакцину от коронавируса на западе индийского города Мумбаи, 10 подозреваемых арестовано.

Это не первый случай в Индии с поддельными вакцинами от коронавируса.

В этой азиатской стране за время пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, заболели коронавирусом больше 30 млн человек, умерли 393 тысячи.