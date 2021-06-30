Создатель Интернета продал его исходный код почти за 5,5 млн долларов

Основатель Интернета Тим Бернерс-Ли продал NFT-токен исходного кода своего изобретения на аукционе Sotheby’s за 5,43 млн долларов. Об этом 30 июня сообщается на сайте аукционного дома.



Торги начинались с тысячи долларов, всего была сделана 51 ставка. Причем за последние полтора часа стоимость лота выросла на миллион долларов.



В исходном коде WWW 9555 строчек. Кроме того, лот включал в себя «оригинальные файлы с отметками времени» исходного кода, написанного для проекта, «анимированная визуализация» этого кода, письмо самого Бернерса-Ли о процессе написания программы и «цифровой плакат» кода, созданного им.