FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
5
Печать

Создатель Интернета продал его исходный код почти за 5,5 млн долларов

Основатель Интернета Тим Бернерс-Ли продал NFT-токен исходного кода своего изобретения на аукционе Sotheby’s за 5,43 млн долларов. Об этом 30 июня сообщается на сайте аукционного дома.

Торги начинались с тысячи долларов, всего была сделана 51 ставка. Причем за последние полтора часа стоимость лота выросла на миллион долларов.

В исходном коде WWW 9555 строчек. Кроме того, лот включал в себя «оригинальные файлы с отметками времени» исходного кода, написанного для проекта, «анимированная визуализация» этого кода, письмо самого Бернерса-Ли о процессе написания программы и «цифровой плакат» кода, созданного им.

Тим Бернерс-Ли никогда не стремился зарабатывать деньги непосредственно на своем изобретении 1989 года: исследовательская организация ЦЕРН (CERN), в которой в то время работал программист, отказалась от всех прав на технологию и передала ее в открытый доступ ещё в 1993-м.

NFT — это своего рода запись в блокчейне как о самом цифровом объекте и его создателе, так и о владельце. Кроме того, в NFT вшит определенный набор прав владельца, например разрешение на свободную демонстрацию или полный набор авторских прав. Сейчас с помощью NFT в мире продаются самые разные объекты, включая объекты цифрового искусства — например, работы Бэнкси.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Alex000
Только я смысла не понимаю?
Wert
Воздух продал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний