Российское посольство обратилось в полицию после избиения российского фаната

Посольство России в Великобритании прокомментировало нападение на болельщика сборной России во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции в Глазго. Об этом 30 июня пишет РБК.



«Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства, ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем», — заявили в посольстве.