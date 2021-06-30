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Российское посольство обратилось в полицию после избиения российского фаната

Посольство России в Великобритании прокомментировало нападение на болельщика сборной России во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции в Глазго. Об этом 30 июня пишет РБК.

«Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства, ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем», — заявили в посольстве.

Инцидент произошел 29 июня в Глазго во время матча Украина — Россия. На трибуне с украинскими болельщиками оказался россиянин с триколором и в шапке-ушанке. Вскоре его заметили вновь, но мужчина был уже без флага и в порванной майке. Оказалось, что на него напал один из украинских болельщиков.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Все в этой новости прекрасно. Выступление наших дипломатов, обратившихся в полицию в отношении неустановленной личности. Появление российского болельщика на матче сборных Украины и Швеции, что он там делал, и был ли болельщиком?
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