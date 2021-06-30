Раскрыта тайна порванной майки у болельщика из России, смотревшего матч Евро-2020 Украина — Швеция на одной трибуне с украинскими фанатами. Видео порчи имущества опубликовал Ofnews в твиттере .

А вот и видео подоспело. Стоит отметить, что украинский приятель парня с российским флагом не кинул друга и вписался за него (в меру своих сил). pic.twitter.com/esxsn8Djje

Один из украинцев стал агрессивно вести себя по отношению к россиянину. Он содрал триколор и порвал футболку. Отметим, что большинство соотечественников хулигана пытались утихомирить его.



Матч Украина — Швеция завершился победой украинской сборной в дополнительное время со счётом 2:1. В четвертьфинале украинцы сыграют с Англией.

