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Появилось видео драки между российским болельщиком и украинцем на матче Евро-2020

На футбольном матче украинец подрался с фанатом из России

Раскрыта тайна порванной майки у болельщика из России, смотревшего матч Евро-2020 Украина — Швеция на одной трибуне с украинскими фанатами. Видео порчи имущества опубликовал Ofnews в твиттере.

Один из украинцев стал агрессивно вести себя по отношению к россиянину. Он содрал триколор и порвал футболку. Отметим, что большинство соотечественников хулигана пытались утихомирить его.

Матч Украина — Швеция завершился победой украинской сборной в дополнительное время со счётом 2:1. В четвертьфинале украинцы сыграют с Англией.

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