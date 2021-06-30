Переулок в Адмиралтейском районе Петербурга оказался недостаточно укромным, чтобы спрятать нарисованного Филиппа Киркорова и цитату из песни группы «Кино» от людей с валиками. Краска у них закончилась быстро.



О судьбе граффити, которое заметили в понедельник, 28 июня, сообщила в «Инстаграме» художница Любовь Лисицына. Стена оказалась девственно чистой ещё в понедельник вечером, пишут в комментариях те, кто завернул в Большой Казачий переулок.

То, что Киркоров, цитата из песни Виктора Цоя «Следи за собой, будь осторожен» и подпись автора всё же были, выдают три светлых пятна. Нетронутыми они оставались недолго. Ночью на месте граффити написали «Филя жив».