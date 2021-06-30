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В Петербурге закрасили граффити с Киркоровым и Цоем, но их коллаборация осталась. Теперь ещё неоднозначнее

В Петербурге закрасили граффити с Киркоровым и цитатой Цоя

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Переулок в Адмиралтейском районе Петербурга оказался недостаточно укромным, чтобы спрятать нарисованного Филиппа Киркорова и цитату из песни группы «Кино» от людей с валиками. Краска у них закончилась быстро.

О судьбе граффити, которое заметили в понедельник, 28 июня, сообщила в «Инстаграме» художница Любовь Лисицына. Стена оказалась девственно чистой ещё в понедельник вечером, пишут в комментариях те, кто завернул в Большой Казачий переулок.

То, что Киркоров, цитата из песни Виктора Цоя «Следи за собой, будь осторожен» и подпись автора всё же были, выдают три светлых пятна. Нетронутыми они оставались недолго. Ночью на месте граффити написали «Филя жив».

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Не все поклонники творчества Виктора Цоя благосклонно отнеслись к близости поп-короля и рок-легенды, пусть даже только в виде цитаты. Фразу, в которую трансформировалось граффити, также восприняли неоднозначно, но восторженные комментарии также есть.

К семи вечера надпись «Филя жив» всё ещё можно найти. Рядом рисунки других любителей настенной живописи — в отличие от времени, коммунальщики их пощадили.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

f0ntan
Вряд ли Киркорова зовут Филя. Я знаю только одного персонажа с таким именем - пса из детской вечерней передачи. Теперь надо добавить надпись про Степашку
Karl_Ivanovich
Какой идиотизм красить стену прямо по дырам в штукатурке...
Вячеслав Рогожин
здесь не мог не одобрить...
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