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В Петербурге появилось новое граффити: Киркоров цитирует Цоя

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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В Адмиралтейском районе Петербурга появилось новое граффити, до которого пока не добрались коммунальщики. Художница использовала неожиданное сочетание.

Корреспондент «Фонтанки» 28 июня нашёл граффити в Большом Казачьем переулке. С забора на прохожих взирает Филипп Киркоров в узнаваемой позе, рядом цитата песни Виктора Цоя: «Следи за собой, будь осторожен».

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Автор рисунка — художница Любовь Лисицына. «Предполагалось, что будет смешно. Надо бы быть поосторожнее», — написала она в своём инстаграме. «Фонтанке» художница уточнила, что неожиданная коллаборация, как граффити назвали подписчики, появилась около трёх часов ночи.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Лёньчик
Хозяин, какой колор выбираешь ....
Pilat
Интересно, почему коммунальщик закрашивают исключительно высокохудожественные граффити? А всякую буквенную мазню нет?
Такое впечатление, что у них личная ненависть к искусству.
\\\\\\
А тещин дом от театра далеко
И потому живётся нам легко! (с)
Клинворд
Повесьте такой плакат с Киркоровым в гей клубах, там более тему!
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