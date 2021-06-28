В Адмиралтейском районе Петербурга появилось новое граффити, до которого пока не добрались коммунальщики. Художница использовала неожиданное сочетание.
Корреспондент «Фонтанки» 28 июня нашёл граффити в Большом Казачьем переулке. С забора на прохожих взирает Филипп Киркоров в узнаваемой позе, рядом цитата песни Виктора Цоя: «Следи за собой, будь осторожен».
Автор рисунка — художница Любовь Лисицына. «Предполагалось, что будет смешно. Надо бы быть поосторожнее», — написала она в своём инстаграме. «Фонтанке» художница уточнила, что неожиданная коллаборация, как граффити назвали подписчики, появилась около трёх часов ночи.