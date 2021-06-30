Массовая авария с грузовиками произошла на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Один из водителей получил травмы. Это уже четвертая серьезная авария с большегрузами за день.
Как сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, 30 июня около половины четвертого часа дня на 110-м километре автодороги А-180 «Нарва», у деревни Ополье, лоб в лоб столкнулись два большегруза. По предварительным данным, от удара фуры «срикошетили» два легковых автомобиля.
Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя одной из легковых машин — «Мерседеса». После этого пострадавшего мужчину передали медикам, его госпитализировали.
Часом ранее на федеральной трассе «Кола» столкнулись три грузовика и три легковых автомобиля. В аварии, по предварительным данным, погиб ребенок и пострадали четверо взрослых и трое детей. Затем на «Коле» столкнулись еще два грузовика. Помощь медиков потребовалась одному из водителей. А утром на КАД Петербурга грузовик с кирпичами протаранил разделительный отбойник.