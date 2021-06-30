Массовая авария с грузовиками произошла на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Один из водителей получил травмы. Это уже четвертая серьезная авария с большегрузами за день.



Как сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, 30 июня около половины четвертого часа дня на 110-м километре автодороги А-180 «Нарва», у деревни Ополье, лоб в лоб столкнулись два большегруза. По предварительным данным, от удара фуры «срикошетили» два легковых автомобиля.