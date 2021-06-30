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Экс главный тренер «Зенита» Виллаш-Боаш о возможности возглавить сборную России: У меня прекрасные отношения с Александром Дюковым

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал 30 июня в интервью «Спорт-Экспрессу» возможность возглавить сборную России.

«Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым», — подчеркнул Виллаш-Боаш.

Ранее РФС поставил неудовлетворительную оценку работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы. При этом ему было выказано доверие. Под руководством Черчесова национальная команда заняла последнее из четырех мест в групповом этапе. Из трех соперников россияне обыграли только Финляндию (1:0). Бельгии проиграли со счетом 0:3, а Дании — 1:4.

О кадровых перестановках после неудач сборных России по футболу и хоккею предложил подумать и президент Владимир Путин.

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Комментарии (2)

SNOW
хорошо вилаш понял как тут все вопросы решаются - были бы хорошие отношения с кем надо.
W Bons
понятно , у рыжего деньги заканчиваются
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