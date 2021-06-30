FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
72.37р86.20р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
30
Печать

В России новая пенсионная реформа: о чем договорились ЦБ и НПФ

Проект новой пенсионной реформы в РФ отправят на согласование в Минфин

Центральный банк и Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) подготовили реформу пенсионной системы. Им удалось достичь консенсуса по трансформации пенсионных накоплений россиян в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет 30 июня «Коммерсантъ».

В общих чертах новая система будет состоять из трёх компонентов: стандартной пенсионной схемы, индивидуальных планов и корпоративных программ. У людей будет возможность пополнять свои пенсионные счета, увеличивать их объёмы для того, чтобы они не заканчивались единовременной выплатой, как сейчас, а могли становиться полноценной прибавкой к пенсии.

Для развития НПО необходимы будут также финансовые стимулы в виде налогового вычета, а также гарантия всей суммы накопления.

Сейчас идёт подготовка презентации этой концепции министру финансов Антону Силуанову.

Президент России Владимир Путин подписал закон о прошлой пенсионной реформе в 2018 году и повысил пенсионный возраст в стране.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

Вячеслав Рогожин
Расшифровываю: результатом является раздувание и усложнение бюрократической системы, и без того поглощающей реальную долю "как бы пенсионных" накоплений. Плюс - вывод средств во внегосударственные структуры, где их проще разворовать
AndrewBarsik
Недостаточно информации о сути реформы, но никаких сомнений в том, что "высокие договаривающиеся стороны" хотят украсть у народа последнее.
serglaz
таки я не понял - под каким наперстком оказался шарик?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний