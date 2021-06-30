В России новая пенсионная реформа: о чем договорились ЦБ и НПФ

В общих чертах новая система будет состоять из трёх компонентов: стандартной пенсионной схемы, индивидуальных планов и корпоративных программ. У людей будет возможность пополнять свои пенсионные счета, увеличивать их объёмы для того, чтобы они не заканчивались единовременной выплатой, как сейчас, а могли становиться полноценной прибавкой к пенсии.

Центральный банк и Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) подготовили реформу пенсионной системы. Им удалось достичь консенсуса по трансформации пенсионных накоплений россиян в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет 30 июня «Коммерсантъ».

Для развития НПО необходимы будут также финансовые стимулы в виде налогового вычета, а также гарантия всей суммы накопления.



Сейчас идёт подготовка презентации этой концепции министру финансов Антону Силуанову.



Президент России Владимир Путин подписал закон о прошлой пенсионной реформе в 2018 году и повысил пенсионный возраст в стране.

