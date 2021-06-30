«Так во всем мире». Путин заявил, что рассчитывает рекомендовать после себя «достойную кандидатуру»

Президент России Владимир Путин надеется рекомендовать гражданам политика, который смог бы занять его место на должности главы государства. Об этом он сказал во время прямой линии 30 июня, отвечая на вопрос о возможности передачи власти.



«Владимир Владимирович, вы пришли к власти путем добровольной передачи ее Ельциным Борисом Николаевичем. Возможна ли такая передача власти в настоящее время? И есть ли в вашей команде такой человек, которому бы вы могли передать власть без всяких сомнений?» — спросил Николай Долженко из Краснодара.