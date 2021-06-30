«Так во всем мире». Путин заявил, что рассчитывает рекомендовать после себя «достойную кандидатуру»

Президент России Владимир Путин надеется рекомендовать гражданам политика, который смог бы занять его место на должности главы государства. Об этом он сказал во время прямой линии 30 июня, отвечая на вопрос о возможности передачи власти.
«Владимир Владимирович, вы пришли к власти путем добровольной передачи ее Ельциным Борисом Николаевичем. Возможна ли такая передача власти в настоящее время? И есть ли в вашей команде такой человек, которому бы вы могли передать власть без всяких сомнений?» — спросил Николай Долженко из Краснодара.
По словам президента, Ельцин не «передавал ему власть», он лишь стал исполняющим обязанности президента по закону в качестве премьера, а вот президентом он был избран народом. Путин добавил, что также надеется в свое время рекомендовать достойную кандидатуру на эту должность.
«С одной стороны, говорят, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет, но, с другой стороны, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Придет время, и я надеюсь, что я смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин, чтобы возглавить нашу замечательную страну», — сказал президент.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию прямой линии, где рассказывает о главных событиях мероприятия.