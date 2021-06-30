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Google грозит штраф до 6 млн рублей за то, что компания не локализовала базы данных российских пользователей в РФ

Невыполнение требований Роскомнадзора, вероятнее всего, обернётся для компании Google многомиллионным штрафом.

«Роскомнадзор 30 июня составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», — заявили в надзорном ведомстве.

Российский регулятор в апреле потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных (ПД) российских пользователей осуществляются на территории России. Ответ пока не получен от Facebook и Twitter, отмечает ведомство. Если информация не поступит, также будет решаться вопрос о возбуждении административного производства в отношении этих соцсетей.

Ранее днём президент Владимир Путин заявил, что в России не собираются блокировать соцсети вроде TikTok, YouTube, Facebook и т. д.

Оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории (Федеральный закон от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). Хранение ПД граждан России на ее территории обеспечивает необходимый уровень их защищённости.

На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний.

Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

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Комментарии (4)

DMaster
А за "Голоса ЛГБТК-сообщества" в стандартном приложении "Звуки" Гуглу ничего не будет?
(Это при том, что в американском оригинале назвали "sounds of pride", и только для непонятливых типа русских "разъяснили", что речь о ЛГБТ)
265947515
Ощущение что Facebook и Twitter воспринимают РКН как какую то забавную и несерьёзную мурзилку. Так чисто поржать, глядя на раздувание щек.
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