Google грозит штраф до 6 млн рублей за то, что компания не локализовала базы данных российских пользователей в РФ

Невыполнение требований Роскомнадзора, вероятнее всего, обернётся для компании Google многомиллионным штрафом.
«Роскомнадзор 30 июня составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», — заявили в надзорном ведомстве.
Российский регулятор в апреле потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных (ПД) российских пользователей осуществляются на территории России. Ответ пока не получен от Facebook и Twitter, отмечает ведомство. Если информация не поступит, также будет решаться вопрос о возбуждении административного производства в отношении этих соцсетей.
Ранее днём президент Владимир Путин заявил, что в России не собираются блокировать соцсети вроде TikTok, YouTube, Facebook и