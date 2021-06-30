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За QR-дебош в ресторане Кокорина-младшего оштрафовали на 4000 рублей

Брат футболиста Александра Кокорина признан виновным в сопротивлении полицейским

Пресненский суд Москвы признал в младшем брате футболиста Александра Кокорина ресторанного дебошира. За сопротивление полиции Кирилла оштрафовали.

Материалы на Кокорина-младшего и его спутника Карена Григоряна рассмотрели 30 июня.

«Признаны виновными в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП, назначены наказания в виде штрафа по 4 000 рублей», — говорится в сообщении суда.

Кирилл Кокорин и Карен Гиголян хотели отдохнуть в ресторане. Ввиду отсутствия QR-кодов персонал не пустил их.

Братья Кокорины, футболист Павел Мамаев и петербуржец Александр Протасовицкий были приговорены к тюремному заключению за драку в октябре 2018 года. Мосгорсуд после освобождения фигурантов из колонии пересмотрел дело и отменил Кириллу Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому реальные сроки, заменив их исправительными работами.

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Комментарии (9)

Кровокрас
После дебоша Кокошка-младший укололся спутником. А еще через час спутник укололся Кокошкой-младшим.
Павел Михайлов
Гопников не оправдываю, но даже Путин сегодня заявил, что нет постановления о всеобщей вакцинации. Следовательно указ Собянина не законен .
37492837492
Женщину волокли по асфальту за отстутствие маски, этих почему не приложили об асфальт?
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