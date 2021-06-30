За QR-дебош в ресторане Кокорина-младшего оштрафовали на 4000 рублей

Пресненский суд Москвы признал в младшем брате футболиста Александра Кокорина ресторанного дебошира. За сопротивление полиции Кирилла оштрафовали.
Материалы на Кокорина-младшего и его спутника Карена Григоряна рассмотрели 30 июня.
«Признаны виновными в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП, назначены наказания в виде штрафа по
Кирилл Кокорин и Карен Гиголян хотели отдохнуть в ресторане. Ввиду отсутствия QR-кодов персонал не пустил их.
Братья Кокорины, футболист Павел Мамаев и петербуржец Александр Протасовицкий были приговорены к тюремному заключению за драку в октябре 2018 года. Мосгорсуд после освобождения фигурантов из колонии пересмотрел дело и отменил Кириллу Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому реальные сроки, заменив их исправительными работами.