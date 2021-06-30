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Брат футболиста Кирилл Кокорин задержан в Москве за драку

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, 30 июня задержан в Москве.

По данным «Фонтанки», его доставили в Пресненский отдел полиции. По предварительной информации, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Кокорина задержали после драки в кафе на севере столицы, предположительно, в пьяном виде.

Кирилл Кокорин был судим за побои. Вместе с братом Александром, а также с Павлом Мамаевым и их общим знакомым петербуржцем Александром Протасовицким он участвовал в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. 8 мая 2019 года Пресненский суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, а братьев Кокориных — к 1 году 6 месяцам. Кокорины и Мамаев вышли по УДО в сентябре 2019 года, Протасовицкий — на два месяца позже. 3 августа 2020 года Мосгорсуд отменил приговор всем четверым, оправдав их по статье о хулиганстве и квалифицировав их действия как побои.

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Комментарии (20)

Danik
Кооптировать брата и Мамаева и снова посадить!)
jokir
Мамаша опять будет утверждать, что ее дети святые? Семейка дегенератов 😂
SERGEY111
Алкаш-рецедивист .
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