Брат футболиста Кирилл Кокорин задержан в Москве за драку

По данным «Фонтанки», его доставили в Пресненский отдел полиции. По предварительной информации, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».



ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Кокорина задержали после драки в кафе на севере столицы, предположительно, в пьяном виде.



Кирилл Кокорин был судим за побои. Вместе с братом Александром, а также с Павлом Мамаевым и их общим знакомым петербуржцем Александром Протасовицким он участвовал в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. 8 мая 2019 года Пресненский суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, а братьев Кокориных — к 1 году 6 месяцам. Кокорины и Мамаев вышли по УДО в сентябре 2019 года, Протасовицкий — на два месяца позже. 3 августа 2020 года Мосгорсуд отменил приговор всем четверым, оправдав их по статье о хулиганстве и квалифицировав их действия как побои.

