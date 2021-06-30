Суд в Петербурге не стал отнимать мать у трех детей за смерть шестилетнего, выпавшего из окна

Беременная и с тремя детьми останется на свободе после гибели сына, выпавшего из окна. Суд в Петербурге прописал ей ограничения.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 июня, Приморский районный суд огласил приговор в отношении женщины, чей шестилетний сын погиб в марте 2021 года.



«Фонтанка» https://www.fontanka.ru/2021/03/17/69816386/ писала, что за три месяца до трагедии женщина с малолетними детьми переехала из Екатеринбурга в Петербург. Вечером в день трагедии она вышла в магазин, оставив малышей дома одних. Шестилетний ребенок открыл окно в квартире на седьмом этаже, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал. От полученных травм он скончался на месте.

