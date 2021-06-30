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Суд в Петербурге не стал отнимать мать у трех детей за смерть шестилетнего, выпавшего из окна

В Петербурге суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности мать ребенка, выпавшего из окна

Беременная и с тремя детьми останется на свободе после гибели сына, выпавшего из окна. Суд в Петербурге прописал ей ограничения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 июня, Приморский районный суд огласил приговор в отношении женщины, чей шестилетний сын погиб в марте 2021 года.

«Фонтанка» https://www.fontanka.ru/2021/03/17/69816386/ писала, что за три месяца до трагедии женщина с малолетними детьми переехала из Екатеринбурга в Петербург. Вечером в день трагедии она вышла в магазин, оставив малышей дома одних. Шестилетний ребенок открыл окно в квартире на седьмом этаже, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал. От полученных травм он скончался на месте.

Судом, как сообщает пресс-служба, было установлено, что женщина ранее не судима, вину признала, впервые привлекается к уголовной ответственности. У нее на иждивении трое малолетних детей, в настоящее время она беременна, о чем суду представлены соответствующие документы.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

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Комментарии (4)

266126395
не беда, еще нарожает! вон уже скольких наклепала, завод целый.
Nafanka
У нее на иждивении трое малолетних детей, в настоящее время она беременна, о чем суду представлены соответствующие документы
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Неплохо, очень неплохо живут в РФ матери 4-х малолетних детей, да ещё и беременные... Да и переезжают запросто из Екатерин-бурга в Петер-бург, при этом постоянно ноют, что нет денеХ на детей... А в Петер-бурХе будут жить ещё лучше - пособия выше... вероятно, это тот "туризм за пособиями" про который пишут на многих сайтах... )))
gencon
Видимо, на митинги потив коррупции не ходила, - никогда было. Поэтому пощадили. Признали виновной по аналогии с Пректом : журналисты нашли у министра МВД дома, дачи, связи с ОПГ, а дело завели против журналистов, вместо оборотня. Родители погибших детей будут нести ответственность за тотальную коррупцию и импотенцию исполнительной власти
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