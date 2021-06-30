Суд в Петербурге признал банкротом реставрационную компанию «Меандр»

В Петербурге арбитражный суд признал банкротом известную на реставрационном рынке компанию «Меандр». На днях руководство компанией перешло к конкурсному управляющему.



Изменения отразились в системе СПАРК 28 июня. Процедура наблюдения в отношении «Меандра» 22 июня заменена на конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Виктор Денькович.

«Меандр» в прошлом был крупнейшим игроком петербургского реставрационного рынка. В 2017 году он получил госконтрактов на сумму более 3 миллиардов рублей, в 2018-м — более 2,5 миллиарда, в 2019-м — более 1,2 миллиарда. По данным СПАРК, ежегодная выручка компании с 2016 по 2018 год находилась на уровне 1,2 миллиарда рублей. Однако в 2019 году показатель упал до 690 миллионов рублей, а отчетности за 2020 год в открытом доступе нет. Фирма принадлежит предпринимательнице Елене Завадской.