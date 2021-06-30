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Земляк Деда Мороза так нагулялся в Петербурге, что заснул в баре. Побудка с охраной разбудила в нем ковбоя

Мужчину, грозившего персоналу бара пистолетом, задержали в Петербурге

В отделе полиции продолжил свой туристический трип 30-летний житель Великого Устюга.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июня, звонок в полицию Выборгского района из бара на проспекте Просвещения поступил около 18:00 накануне. Звонили сотрудники ЧОПа, которых вызвал в заведение персонал. Последние рассказывали, что днем в бар пришел мужчина, выпивал, а потом заснул. Когда же бармен пытался его разбудить, тот стал вести себя агрессивно. Сотрудник бара вызвал охрану. На людей в форме посетитель отреагировал с большей злостью: сообщил, что у него есть оружие, вытащил пистолет и стал им размахивать.

И дебошира, и оружие увезли в отдел полиции. Там выяснилось, что задержанный — житель Великого Устюга, а пистолет травматический и с действующим разрешением. Однако, поскольку на время проведения Евро-2020 в Петербурге особый режим оборота оружия, то в отношении мужчины составлен административный протокол о нарушении хранения и ношения оружия.

На странице в социальных сетях гость Петербурга указал, что окончил факультет «обмана детей» в Академии Дедов Морозов.

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Комментарии (1)

shushu
сколько шлака этого в городе
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